Лавров заявил, что волна русофобии вскрыла латентный расизм Запада

"И когда заявляют украинские деятели о том, чуть ли не министры у них заявляют, что хороший русский - это мертвый русский, а любой другой русский - это плохой русский. Министры заявляют о том, что Европа должна всех русских дискриминировать и подвергать остракизму, потому что сейчас некогда разбираться, вот этот конкретный русский за Путина или он против Путина. Просто говорят открытым текстом. Поэтому, да, это серьезная вещь", - заключил Лавров.