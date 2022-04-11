Лавров заявил, что волна русофобии вскрыла латентный расизм Запада

Скорость, с которой волна русофобии распространилась в странах Запада, говорит о том, что латентный расизм всегда там присутствовал. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".
"Скорость, мгновенность, с которой эта русофобская волна была запущена, говорит о том, как написал один из американских исследователей, что латентный расизм никуда из Европы не девался", - сказал министр.
По словам Лаврова, ситуация с дискриминацией русских продемонстрировала, что политкорректности и других условностей на Западе больше нет.
"И так же, как Гитлер мобилизовывал свое общество и другие европейские страны против евреев, в частности, там, кстати, и про славян он тоже не забывал, но сейчас русский - это команда "фас", - добавил глава МИД РФ.
Также министр отметил, что беспокойство вызывают призывы украинских политиков дискриминировать и подвергать остракизму русских.
"И когда заявляют украинские деятели о том, чуть ли не министры у них заявляют, что хороший русский - это мертвый русский, а любой другой русский - это плохой русский. Министры заявляют о том, что Европа должна всех русских дискриминировать и подвергать остракизму, потому что сейчас некогда разбираться, вот этот конкретный русский за Путина или он против Путина. Просто говорят открытым текстом. Поэтому, да, это серьезная вещь", - заключил Лавров.