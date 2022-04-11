Лавров: «Киев стал плацдармом для подавления России»

Киев рассматривается как плацдарм для подавления России, о чем говорит стремление ЕС к военному сценарию урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, пишет «Интерфакс».

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По словам Лаврова, об этом свидетельствуют последние заявления главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о необходимости решить конфликт на Украине «на поле боя».

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«Когда произносит глава дипломатии, страны или организации..., о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, - ну, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал. (…) Это из ряда вон выходящее, конечно, заявление», - заметил Лавров.

Он отметил, что такие слова дипломата означают «очень серьезный разворот» в политике ЕС в отношении России.

«Политика, которая, конечно же, определяется совсем не только Украиной, а тем, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России и подчинения России той глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание "холодной войны" и несмотря на исчезновение Варшавского договора и Советского Союза, все время продвигал и продвигал близко к нашим границам вопреки всем дававшимся обещаниям», - констатировал Сергей Лавров.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.