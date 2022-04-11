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5 часов назад

МИД РФ не рекомендует своим дипломатам за рубежом выходить в город поодиночке

ТАСС

Российское дипведомство фиксирует угрозы для своих дипломатов, работающим за рубежом в ряде стран, и не рекомендует им выходить в город поодиночке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

МИД РФ не рекомендует российским дипломатам ходить поодиночке
Фото: ТАССТАСС

Глава дипведомства отметил, что в настоящее время российские дипломаты "живут и работают в непростых условиях". "Есть атаки, фактически террористические атаки, против наших учреждений и против физической безопасности [дипломатов], - указал Лавров. - Сейчас мы не рекомендуем им выходить в город поодиночке".

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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