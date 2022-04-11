СМИ: канцлер Австрии прибыл в Москву

Канцлер Австрии Карл Нехаммер прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в понедельник австрийские газеты.

Они распространили соответствующую фотографию ведомства канцлера, на которой запечатлена колонна автомобилей, выехавшая из московского аэропорта.

Нехаммер и Путин проведут переговоры о ситуации на Украине. В субботу австрийский канцлер встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данным австрийской стороны, переговоры Путина и Нехаммера запланированы на 15:00 мск. Это первый визит главы правительства страны - члена ЕС в Москву после начала российской военной спецоперации на Украине.