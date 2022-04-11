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5 часов назад

Лавров заявил, что Россия никогда не будет занимать подчиненное положение

ТАССиещё 2

Россия со своей историей и традициями - это одна из тех стран, которые никогда не будут занимать подчиненное положение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

Лавров: Россия никогда не будет занимать подчиненное положение
Фото: ТАССТАСС

Глава МИД РФ указал, что "реакция, которая последовала [на спецоперацию РФ на Украине со стороны западных стран], показывает, что они прекрасно понимают, что речь далеко не только и не столько об Украине, а речь о том, что их доминированию далеко не все готовы подчиняться".

"И Россия, конечно же, со своей историей, со своими традициями - это одна из тех стран, которые никогда не будут занимать подчиненное положение. Мы можем быть только членами международного сообщества на равных условиях, на условиях неделимой безопасности, о которых, кстати сказать, договаривались, и которые просто были проигнорированы нашими западными коллегами ", - добавил Лавров.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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