Лавров: Россия никогда не будет занимать подчиненное положение

"И Россия, конечно же, со своей историей, со своими традициями - это одна из тех стран, которые никогда не будут занимать подчиненное положение. Мы можем быть только членами международного сообщества на равных условиях, на условиях неделимой безопасности, о которых, кстати сказать, договаривались, и которые просто были проигнорированы нашими западными коллегами ", - добавил Лавров.