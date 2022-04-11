Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что спецоперация на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.
«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — приводит его слова РИА Новости.
Лавров добавил, что это доминирование выстраивается с грубейшими нарушениями международного права.
Также он назвал политику Запада по отношению к России озлобленной и остервенелой.