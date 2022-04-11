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24 минуты назад

Лавров: спецоперация на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире

RT на русскомиещё 5

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что спецоперация на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — приводит его слова РИА Новости.

Лавров добавил, что это доминирование выстраивается с грубейшими нарушениями международного права.

Российские ПВО сбили два украинских Су-25 в районе Изюма

Также он назвал политику Запада по отношению к России озлобленной и остервенелой.

Политика,Видео,Сергей Лавров,
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