Мишустин предупредил о возможных сложностях с доставкой лекарств

По словам премьер-министра, они могут возникнуть из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек.

Фото: ТАСС ТАСС

Правительство уже принимает меры, чтобы не допустить нехватки лекарств в России, заявил Михаил Мишустин.

В частности, кабмин запускает программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторов и аптек, чтобы помочь обеспечить собственное производство лекарств. Речь идёт о банковских гарантиях с льготной ставкой комиссии.