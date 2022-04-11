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6 часов назад

Мишустин предупредил о сложностях с доставкой лекарств

Говорит Москваиещё 9

По словам премьер-министра, они могут возникнуть из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек.

Мишустин предупредил о возможных сложностях с доставкой лекарств
Фото: ТАССТАСС

Правительство уже принимает меры, чтобы не допустить нехватки лекарств в России, заявил Михаил Мишустин.

В частности, кабмин запускает программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторов и аптек, чтобы помочь обеспечить собственное производство лекарств. Речь идёт о банковских гарантиях с льготной ставкой комиссии.

Если компании не могут выполнить обязательства по контрактам, то поставщик получит средства от банка.

Политика,Михаил Мишустин,
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