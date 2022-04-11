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6 часов назад

Задержанная в Финляндии коллекция картин была возвращена в Эрмитаж

ТК «Звезда»

Корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кутаренко побывал в петербургском музее Эрмитаж, куда сегодня был возвращен груз с картинами. Коллекцию ранее задержали на таможне в Финляндии, объясняя это антироссийскими санкциями и бюрократией.

Задержанная в Финляндии коллекция картин была возвращена в Эрмитаж
Фото: ТАССТАСС

«К служебному подъезду Эрмитажа только что прибыла фура с экспонатами. Пожалуй, никогда возвращение выставки не встречало так много камер, так много журналистов. Сотрудники Эрмитажа и таможенники осматривают груз, который еще недавно был задержан на финской таможне, но благодаря усилиям МИД и Министерства культуры он все-таки вернулся домой», - рассказал корреспондент.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова поблагодарила коллег из МИД, посольства РФ в Финляндии и ФТС за оперативность и содействие в коммуникации с финскими властями при решении вопроса с возвращением груза.

Политика,Ольга Любимова,Эрмитаж,
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