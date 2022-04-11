Задержанная в Финляндии коллекция картин была возвращена в Эрмитаж

«К служебному подъезду Эрмитажа только что прибыла фура с экспонатами. Пожалуй, никогда возвращение выставки не встречало так много камер, так много журналистов. Сотрудники Эрмитажа и таможенники осматривают груз, который еще недавно был задержан на финской таможне, но благодаря усилиям МИД и Министерства культуры он все-таки вернулся домой», - рассказал корреспондент.