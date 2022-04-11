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19 минут назад

Кремль считает непозволительными западные санкции в адрес представителей российских СМИ

ТАСС

Кремль считает непозволительными и самым решительным образом осуждает западные санкции в адрес представителей российских СМИ, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль прокомментировал санкции в адрес российских СМИ
Фото: ТАССТАСС

"Как таковые санкции мы считаем неприемлемыми и незаконными, а введение каких-то ограничений в адрес журналистов, представителей или руководителей СМИ, мы считаем абсолютно непозволительным, мы это самым решительным образом осуждаем. Это выходит за рамки любого понимания", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о новых санкциях Евросоюза в адрес руководителей ряда российских средств массовой информации.

Политика,Дмитрий Песков,ЕС,
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