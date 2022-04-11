Кремль прокомментировал санкции в адрес российских СМИ

"Как таковые санкции мы считаем неприемлемыми и незаконными, а введение каких-то ограничений в адрес журналистов, представителей или руководителей СМИ, мы считаем абсолютно непозволительным, мы это самым решительным образом осуждаем. Это выходит за рамки любого понимания", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о новых санкциях Евросоюза в адрес руководителей ряда российских средств массовой информации.