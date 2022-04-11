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28 минут назад

Песков сообщил, что США неоднократно заявляли о невозможности вступления России в НАТО

ТАСС

США неоднократно заявляли России о том, что ее членство в НАТО принципиально невозможно. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать слова экс-президента США Билла Клинтона о том, что в НАТО якобы оставляли открытой дверь для возможного вступления России в альянс после распада СССР.

Песков: США не раз заявляли о невозможности вступления России в НАТО
Фото: тасстасс

"Я не обладаю такой информацией, но мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства. Де-факто говорилось, что двери наоборот закрыты, потому что это принципиально невозможно", - сказал он.

Ранее Клинтон в колонке для журнала "Атлантик" выступил с утверждением, что он якобы демонстрировал готовность принять в Североатлантический альянс и Россию. Он также отметил, что по-прежнему считает правильным решение о расширении НАТО вопреки возражениям РФ и рекомендациям ряда экспертов.

Президент Путин в феврале в телеобращении к гражданам России рассказал, что спрашивал Клинтона в 2000 году о том, как США отнесутся к принятию РФ в НАТО. По словам российского лидера, реакция американской стороны была сдержанная. Путин отметил, что реальная же реакция США на предложение России видна из последующих действий этой страны. К таковым он отнес открытую поддержку террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к требованиям и озабоченностям в сфере безопасности, расширение НАТО, выход из Договора по ПРО и так далее.

Политика,Билл Клинтон,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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