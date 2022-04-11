Кремль рассказал о теме переговоров Путина и Нехаммера

Темой предстоящей встречи президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера могут стать вопросы, связанные с газом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Он рассказал, что главным вопросом, стоящим на повестке переговоров будет ситуация вокруг Украины, однако подчеркнул, что вопрос оплаты газа является очень чувствительным для Австрии.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии прибыл в Москву в воскресенье, 10 апреля. Его переговоры с российским лидером должны пройти в понедельник.

Встреча глав России и Австрии пройдет за закрытыми дверями. По ее итогам не планируется проведение пресс-конференции или общение с журналистами.