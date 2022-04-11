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7 часов назад

Кремль рассказал о теме переговоров Путина и Нехаммера

Lenta.ruиещё 1

Темой предстоящей встречи президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера могут стать вопросы, связанные с газом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль рассказал о теме переговоров Путина и Нехаммера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что главным вопросом, стоящим на повестке переговоров будет ситуация вокруг Украины, однако подчеркнул, что вопрос оплаты газа является очень чувствительным для Австрии.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии прибыл в Москву в воскресенье, 10 апреля. Его переговоры с российским лидером должны пройти в понедельник.

Встреча глав России и Австрии пройдет за закрытыми дверями. По ее итогам не планируется проведение пресс-конференции или общение с журналистами.

9 апреля Нехаммер посетил Украину, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Политика,Карл Нехаммер,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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