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7 часов назад

Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины и двустороннюю повестку. Такие темы предстоящей встречи глав государств назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 11 апреля, приводит ТАСС.

Песков назвал темы переговоров Путина и Лукашенко
Фото: ТАССТАСС

Ранее стало известно, что Путин вместе с Лукашенко в День космонавтики 12 апреля посетят космодром Восточный в Амурской области.

Уточнялось, что во время визита лидеры двух стран оценят, как идет продолжение строительства космодрома и пообщаются с рабочими. Планируется также награждение космонавтов. В ходе переговоров, отметил Песков, Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения, а с учетом посещения космодрома обсудят и его развитие.

По итогам встречи они проведут пресс-конференцию, во время которой ответят на вопросы представителей СМИ.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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