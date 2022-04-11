Песков назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины и двустороннюю повестку. Такие темы предстоящей встречи глав государств назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 11 апреля, приводит ТАСС.

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Ранее стало известно, что Путин вместе с Лукашенко в День космонавтики 12 апреля посетят космодром Восточный в Амурской области.

Уточнялось, что во время визита лидеры двух стран оценят, как идет продолжение строительства космодрома и пообщаются с рабочими. Планируется также награждение космонавтов. В ходе переговоров, отметил Песков, Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения, а с учетом посещения космодрома обсудят и его развитие.