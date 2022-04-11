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36 минут назад

Владимир Соловьев ответил на вопрос о планах возглавить ЛДПР

Lenta.ru

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на вопрос о планах возглавить ЛДПР. Журналист опроверг слухи о том, что он станет лидером партии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу YouTube-канала «Соловьев Live».

Соловьев ответил на вопрос о планах возглавить ЛДПР
Фото: ТАССТАСС

«Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить партию ЛДПР», — говорится в сообщении.

Информация о том, что журналист якобы заменит Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР распространилась в СМИ несколько дней назад.

СМИ: в Италии пытались поджечь виллу Соловьева

О смерти лидера ЛДПР стало известно 6 апреля. Политик ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Жириновского ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».

В начале февраля Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.

Политика,Владимир Соловьев,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,ЛДПР,Госдума,
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