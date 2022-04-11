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2 часа назад

Медведев: Европа ради борьбы с Россией быстро забыла про "незыблемые ценности" в экологии

ТАССиещё 2

США под предлогом борьбы с "кровавым режимом" в России пытаются получить доступ к энергорынку Европы, поставляя туда в том числе грязную сланцевую нефть. При этом сами европейцы быстро забыли свои незыблемые ценности и устремились к новой грязной энергетике, отметил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в своем Telegram-канале в понедельник.

Медведев: Ради борьбы с Россией Европа забыла "незыблемые ценности" экологии
Фото: ТАССТАСС

Он обратил внимание, что Вашингтон давно борется за энергетический рынок Европы и готов "впиться в него зубами". Однако в последние годы этому сильно мешала зеленая повестка европейцев и связанная с ней пафосная риторика.

"Сейчас для Америки самое время развернуть работу в противоположном направлении и как следует поднять бабла под предлогом совместной борьбы с "кровавым режимом" в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ. Кого теперь интересуют глобальное потепление и цели устойчивого развития, провозглашенные ООН?" - заметил Медведев.

При этом, продолжил он, Европе на почве отказа от российских энергоносителей предстоит забыть о своих зеленых идеалах.

"Удивительно, как, ни секунды не думая, европейцы плюнули на все свои "незыблемые ценности" последних десятилетий, все "глобальные вызовы и угрозы", и устремились вперед к своему счастью - новой грязной энергетике", - констатировал зампред Совбеза России.

Политика,Дмитрий Медведев,ООН,Совет безопасности РФ,
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