США под предлогом борьбы с "кровавым режимом" в России пытаются получить доступ к энергорынку Европы, поставляя туда в том числе грязную сланцевую нефть. При этом сами европейцы быстро забыли свои незыблемые ценности и устремились к новой грязной энергетике, отметил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в своем Telegram-канале в понедельник.

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Он обратил внимание, что Вашингтон давно борется за энергетический рынок Европы и готов "впиться в него зубами". Однако в последние годы этому сильно мешала зеленая повестка европейцев и связанная с ней пафосная риторика.

"Сейчас для Америки самое время развернуть работу в противоположном направлении и как следует поднять бабла под предлогом совместной борьбы с "кровавым режимом" в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ. Кого теперь интересуют глобальное потепление и цели устойчивого развития, провозглашенные ООН?" - заметил Медведев.

При этом, продолжил он, Европе на почве отказа от российских энергоносителей предстоит забыть о своих зеленых идеалах.