Путин поручил продлить действие госпрограммы развития Крыма

"Правительству РФ обеспечить продление срока реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" на период до 2027 года, предусмотрев для софинансирования ее реализации необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете", - говорится в списке поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя, состоявшегося 17 марта.