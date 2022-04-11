Президент России Владимир Путин поручил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, следует из перечня поручений главы государства, опубликованного в понедельник на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить продление срока реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" на период до 2027 года, предусмотрев для софинансирования ее реализации необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете", - говорится в списке поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя, состоявшегося 17 марта.