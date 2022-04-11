Полянский оценил решение об исключении России из СПЧ ООН

Россия сдержанно отреагировала на свое исключение из Совета по правам человека (СПЧ) ООН по решению Генеральной Ассамблеи. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает портал «Известия».
По его словам, никакой трагедии в исключении России из СПЧ нет, хотя теперь страна не сможет принимать непосредственное участие в работе органа. Полянский указал, что решения СПЧ носят скорее рекомендательный характер в отличие от решений Совета Безопасности ООН. Он добавил, что Москва все равно продолжит вносить свой вклад в укрепление соблюдений прав человека.
При этом Полянский отметил, что некоторые страны могут пострадать без участия России в СПЧ. По его словам, РФ не верит в возможность проведения честного международного расследования инцидента в городе Буча на Украине.
«Мы в принципе не верим в какие-либо «независимые» расследования, которыми будут заниматься западные государства и Украина», — подчеркнул он. Полянский пояснил, что расследование катастрофы рейса МН-17 в 2014 году все еще напоминает российским властям «постановочный фарс».
Политик считает, что международные структуры, в обязанности которых входит расследование подобных происшествий, в последние годы находятся под сильным влиянием Запада, поэтому их выводы нельзя назвать беспристрастными.
Полянский также прокомментировал возможность исключения России из Совета Безопасности ООН. Он считает, что подобное развитие событий невозможно, так как Москва имеет право на вето.