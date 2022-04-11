Полянский оценил решение об исключении России из СПЧ ООН

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По его словам, никакой трагедии в исключении России из СПЧ нет, хотя теперь страна не сможет принимать непосредственное участие в работе органа. Полянский указал, что решения СПЧ носят скорее рекомендательный характер в отличие от решений Совета Безопасности ООН. Он добавил, что Москва все равно продолжит вносить свой вклад в укрепление соблюдений прав человека.

При этом Полянский отметил, что некоторые страны могут пострадать без участия России в СПЧ. По его словам, РФ не верит в возможность проведения честного международного расследования инцидента в городе Буча на Украине.

«Мы в принципе не верим в какие-либо «независимые» расследования, которыми будут заниматься западные государства и Украина», — подчеркнул он. Полянский пояснил, что расследование катастрофы рейса МН-17 в 2014 году все еще напоминает российским властям «постановочный фарс».

Политик считает, что международные структуры, в обязанности которых входит расследование подобных происшествий, в последние годы находятся под сильным влиянием Запада, поэтому их выводы нельзя назвать беспристрастными.