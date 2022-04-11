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19 минут назад

Россия обратится в суды в случае объявления ей дефолта

Елена Прошина

Если Запад объявит России дефолт, обосновывая это невыполнением обязательств по еврооблигациям с российской стороны, страна будет обращаться в суды. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает портал «Известия».

Россия пригрозила Европе обращением в суды
Фото: РамблерРамблер

По его словам, Россия будет оспаривать решение Запада в суде, так как страна предприняла все необходимые действия для предоставления инвесторам соответствующих выплат.

«Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях», — подчеркнул он.

Силуанов признал, что этот процесс будет непростым, так как западная сторона пытается поставить под сомнение имидж России как надежного заемщика, однако российские власти готовы активно доказывать свою правоту. Министр указал, что нынешний кризис продемонстрировал крах всех западных устоев, основанных на неприкосновенности частной собственности, демократии и прочих западных ценностях.

«Поэтому вопрос объективности их судебной системы мы также ставим под большое сомнение», — пояснил Силуанов.

Ранее в Кремле допустили возможность возникновения «искусственного» дефолта в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для реального дефолта в России нет, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно.

Политика,Антон Силуанов,Дмитрий Песков,
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