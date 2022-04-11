Россия пригрозила Европе обращением в суды

Если Запад объявит России дефолт, обосновывая это невыполнением обязательств по еврооблигациям с российской стороны, страна будет обращаться в суды. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает портал «Известия».

Фото: Рамблер Рамблер

По его словам, Россия будет оспаривать решение Запада в суде, так как страна предприняла все необходимые действия для предоставления инвесторам соответствующих выплат.

«Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях», — подчеркнул он.

Силуанов признал, что этот процесс будет непростым, так как западная сторона пытается поставить под сомнение имидж России как надежного заемщика, однако российские власти готовы активно доказывать свою правоту. Министр указал, что нынешний кризис продемонстрировал крах всех западных устоев, основанных на неприкосновенности частной собственности, демократии и прочих западных ценностях.

«Поэтому вопрос объективности их судебной системы мы также ставим под большое сомнение», — пояснил Силуанов.