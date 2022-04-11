Массовые протесты против правительства в Пакистане сняли на видео

Жители Исламабада и Карачи вышли на массовые акции протеста против правительства, которое отправило в отставку премьер-министра Имрана Хана.

Видео публикует telegram-канал «360tv».

«Никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками» - написал в микроблоге Имран Хана.

Ранее национальное собрание Пакистана проголосовала за вынесение вотума недоверия премьер-министру Имрану Хану, инициативу поддержали 174 представителя нижней палаты парламента из 342.