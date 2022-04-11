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12 часов назад

Массовые протесты против правительства в Пакистане сняли на видео

Александр Кузьмин

Жители Исламабада и Карачи вышли на массовые акции протеста против правительства, которое отправило в отставку премьер-министра Имрана Хана.

Видео публикует telegram-канал «360tv».

«Никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками» - написал в микроблоге Имран Хана.

Ранее национальное собрание Пакистана проголосовала за вынесение вотума недоверия премьер-министру Имрану Хану, инициативу поддержали 174 представителя нижней палаты парламента из 342.

Стоит отметить, что до голосования по вотуму недоверия спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку. Он объяснил это тем, что «не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана».

Политика,В мире,Видео,Имран Хан,Телеканал "360° Подмосковье",
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