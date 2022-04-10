Канцлер Австрии назвал тему предстоящих переговоров с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал тему предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, он планирует обсудить с российским лидером ситуацию на Украине. Нехаммер подчеркнул, что у Австрии есть четкая позиция в отношении действий России на Украине.

«Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — отметил он.