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13 минут назад

Канцлер Австрии назвал тему предстоящих переговоров с Путиным

Lenta.ru

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал тему предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Канцлер Австрии назвал тему предстоящих переговоров с Путиным
Фото: ReutersReuters

По его словам, он планирует обсудить с российским лидером ситуацию на Украине. Нехаммер подчеркнул, что у Австрии есть четкая позиция в отношении действий России на Украине.

«Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — отметил он.

Канцлер Австрии встретится с Путиным в Москве

Канцлер сообщил, что заранее проинформировал об этой инициативе главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, председателя Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца, а также президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.

Встречу Путина с Нехаммером в Москве ранее подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение канцлер Австрии сообщила, что хочет заняться «наведением мостов» и планирует «стараться изо всех сил, чтобы немного приблизиться к миру».

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