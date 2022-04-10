МИД расширит список отметившихся в «плохих делах против России»

Москва при необходимости может расширить список нежелательных лиц из Евросоюза и Соединенных Штатов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает РИА «Новости».

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Дипломат пояснил, что в российском списке нежелательных лиц находятся те, кто отметился в «плохих делах против России».

«Он есть и на американском направлении, и на европейском – в том, что касается ЕС. Мы его периодически перелистываем, если надо – добавим», — сказал Вершинин.

Ранее госсовет Республики Крым внес на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации законопроект о национализации собственности, принадлежащей по состоянию на 24 февраля гражданам недружественных стран. В случае принятия законопроекта, органы госвласти субъектов Российской Федерации будут наделены полномочиями определять порядок принудительного изъятия имущества иностранных государств и иностранных лиц, которые связаны с иностранными государствами, совершающих в отношении России, российских юрлиц и физлиц недружественные действия.