МИД расширит список отметившихся в «плохих делах против России»

Москва при необходимости может расширить список нежелательных лиц из Евросоюза и Соединенных Штатов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает РИА «Новости».
Дипломат пояснил, что в российском списке нежелательных лиц находятся те, кто отметился в «плохих делах против России».
«Он есть и на американском направлении, и на европейском – в том, что касается ЕС. Мы его периодически перелистываем, если надо – добавим», — сказал Вершинин.
Ранее госсовет Республики Крым внес на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации законопроект о национализации собственности, принадлежащей по состоянию на 24 февраля гражданам недружественных стран. В случае принятия законопроекта, органы госвласти субъектов Российской Федерации будут наделены полномочиями определять порядок принудительного изъятия имущества иностранных государств и иностранных лиц, которые связаны с иностранными государствами, совершающих в отношении России, российских юрлиц и физлиц недружественные действия.
До этого президент России Владимир Путин подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». Документ был подписал в качестве ответных мер «на недружественные действия Европейского союза». Согласно подписанному документу, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощенной выдаче виз с Евросоюзом, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.