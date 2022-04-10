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17 часов назад

В Южной Осетии закрылись избирательные участки

ТАСС

Все 72 избирательных участка закрылись в 20:00 мск в воскресенье в Южной Осетии, граждане которой выбирают президента республики, сообщила ТАСС секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристина Авлохова. Еще четыре участка закрылись в Москве, Владикавказе и Сухуме (Абхазия).

В Южной Осетии закрылись избирательные участки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Голосование завершено, 72 избирательных участка на территории республики закрыты. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов", - сказала собеседница агентства.

Участки также закрылись в Москве, Сухуме и Владикавказе.

На высший государственный пост республики претендуют нынешний глава Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.

Политика,Кристина Авлохова,Алан Гаглоев,Анатолий Бибилов,ЦИК России,
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