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17 минут назад

Канцлер Австрии встретится с Путиным в Москве

Елена Прошина

Австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует в понедельник, 11 апреля, посетить с официальным визитом Москву. Об этом пишет ТАСС.

Канцлер Австрии встретится с Путиным в Москве
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что перед встречей с президентом России Владимиром Путиным австрийский политик провел переговоры в Киеве с главой Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер Австрии собрался посетить Москву

Карл Нехаммер заявил ранее, что страны европейского союза будут ужесточать санкции против России до тех пор, пока Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине.

«Мы будем продолжать завинчивать санкции в рамках Европейского союза, пока [СВО] не завершится», - предупредил он.

Политик отметил также, что принятый накануне очередной пакет санкций «не будет последним».

Политика,Карл Нехаммер,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ЕС,
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