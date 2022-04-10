Канцлер Австрии встретится с Путиным в Москве

Австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует в понедельник, 11 апреля, посетить с официальным визитом Москву. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что перед встречей с президентом России Владимиром Путиным австрийский политик провел переговоры в Киеве с главой Украины Владимиром Зеленским.

Карл Нехаммер заявил ранее, что страны европейского союза будут ужесточать санкции против России до тех пор, пока Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине.

«Мы будем продолжать завинчивать санкции в рамках Европейского союза, пока [СВО] не завершится», - предупредил он.