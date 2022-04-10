Путин и Лукашенко посетят космодром Восточный

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетят космодром Восточный в День космонавтики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

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Планируется, что во время визита главы государств оценят, как идет продолжение строительства космодрома, наградят космонавтов, а также дадут пресс-конференцию.

Кроме того, Владимир Путин планирует провести совещание по развитию Арктики.

В марте Путин и Лукашенко уже встречались в Кремле. Встреча длилась более пяти часов. Обсуждались украинская тематика и санкции Запада.