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2 часа назад

Москалькова предложила создать международный банк данных беженцев с Украины и Донбасса

ТАССиещё 4

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ) создать международный банк данных беженцев, чтобы людям, потерявшим друг друга во время эвакуации с Украины и из Донбасса, было проще найти друг друга.

Москалькова предложила создать международный банк данных беженцев с Украины и Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"[Я просила бы] создать банк беженцев, которые ищут друг друга, и дать рекомендацию правительствам своих государств обеспечить транспортные расходы тех, кто хочет переехать из одной страны в другую", - сказала Москалькова во вторник в ходе дискуссии членов Европейской сети ГАНРИ и регионального офиса ООН по правам человека в Европе.

Омбудсмен добавила, что в России всем беженцам разъясняют, что они в любой момент могут покинуть страну и уехать туда, куда хотят.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 10 апреля более 4,54 млн человек прибыли с Украины в соседние страны. Как сообщили 7 апреля ТАСС в силовых структурах, общее число граждан, прибывших в РФ с территории ДНР, ЛНР и Украины, превысило 650 тыс.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

Политика,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,ООН,
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