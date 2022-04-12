Москалькова предложила создать международный банк данных беженцев с Украины и Донбасса

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ) создать международный банк данных беженцев, чтобы людям, потерявшим друг друга во время эвакуации с Украины и из Донбасса, было проще найти друг друга.

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"[Я просила бы] создать банк беженцев, которые ищут друг друга, и дать рекомендацию правительствам своих государств обеспечить транспортные расходы тех, кто хочет переехать из одной страны в другую", - сказала Москалькова во вторник в ходе дискуссии членов Европейской сети ГАНРИ и регионального офиса ООН по правам человека в Европе.

Омбудсмен добавила, что в России всем беженцам разъясняют, что они в любой момент могут покинуть страну и уехать туда, куда хотят.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 10 апреля более 4,54 млн человек прибыли с Украины в соседние страны. Как сообщили 7 апреля ТАСС в силовых структурах, общее число граждан, прибывших в РФ с территории ДНР, ЛНР и Украины, превысило 650 тыс.