Депутат предложил восстановить Таврическую губернию

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что следует восстановить Таврическую губернию в исторических границах региона. Об этом пишет РИА «Новости».

«Считаю, что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым, как оплот развития, безопасности и стабильности», - подчеркнул он.

Депутат напомнил, что во времена Российской империи в Таврическую губернию входили также земли Херсонской и Запорожской областей Украины.

«Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться», - отметил политик.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров рассказал ранее, что территории, на которых находятся современные Одесса, Херсон, а также земли вплоть до Запорожья и Мариуполя, никогда не принадлежали Украине и связаны были только с Россией.