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28 минут назад

«Мы победим»: Раскрыто пророчество Жириновского незадолго до смерти

Елена Прошина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский славился своей проницательностью и умением делать поразительно точные прогнозы, сообщает «Пятый канал».

«Мы победим»: Раскрыто пророчество Жириновского незадолго до смерти
Фото: ТАССТАСС

В одном из последних обращений к жителям России Владимир Жириновский предположил, что в 2022 году могут начаться боевые действия. Он упомянул такую возможность, говоря о том, что ждет россиян в 2022 году. Депутат отметил, что, если такое случится, РФ победит и «каждый получит по заслугам».

«22-й год. Живите, как получится, отчаиваться не надо. Знаний достаточно у вас у всех. Сегодня столько информации. Никому не желайте плохого, но и помните — не рой другому яму, сам в нее упадешь», — сказал Жириновский.

По его мнению, у 2022 года были шансы как пройти тихо и мирно, так и стать весьма непростым для РФ.

«В марте поговорим о женщинах, 1 мая — день весны, потом лето, потом опять осень. И так, не спеша, будем идти тихо, если не будет войны. А если будет война, то победим и каждый получит свое по заслугам», — заявил он.

Лидер ЛДПР скончался 6 апреля на 76-м году жизни после продолжительной болезни.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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