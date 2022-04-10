В Совфеде после слов Борреля об Украине указали на кризис Евросоюза

Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по Украине говорят о глубочайшем кризисе Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совфеда от Крыма Ольгу Ковитиди.
Ранее Боррель сообщил, что ситуацию на Украине можно разрешить только военным путём. Верховный представитель ЕС по политике безопасности заявил, что Европе на выгоден проигрыш Украины в конфликте, поэтому ЕС будет продолжать снабжать эту страну оружием.
Это первый прецедент в истории Евросоюза: подобных заявлений не делалось ни касаемо ситуации в Югославии, ни в Ираке, ни в Афганистане.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал страны — участники ЕС отправить Борреля в отставку. В его обязанности входит искать пути мирного решения конфликта, а не разжигать его, подчеркнул Володин.