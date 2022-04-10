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18 минут назад

В Совфеде после слов Борреля об Украине указали на кризис Евросоюза

Елена Прошина

Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по Украине говорят о глубочайшем кризисе Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совфеда от Крыма Ольгу Ковитиди.

В Совфеде после слов Борреля об Украине указали на кризис Евросоюза
Фото: ReutersReuters

По словам сенатора, высказывания также противоречат принципам ООН и ОБСЕ.

Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку

Ранее Боррель сообщил, что ситуацию на Украине можно разрешить только военным путём. Верховный представитель ЕС по политике безопасности заявил, что Европе на выгоден проигрыш Украины в конфликте, поэтому ЕС будет продолжать снабжать эту страну оружием.

Это первый прецедент в истории Евросоюза: подобных заявлений не делалось ни касаемо ситуации в Югославии, ни в Ираке, ни в Афганистане.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал страны — участники ЕС отправить Борреля в отставку. В его обязанности входит искать пути мирного решения конфликта, а не разжигать его, подчеркнул Володин.

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