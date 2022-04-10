В Совфеде после слов Борреля об Украине указали на кризис Евросоюза

Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по Украине говорят о глубочайшем кризисе Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совфеда от Крыма Ольгу Ковитиди.

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По словам сенатора, высказывания также противоречат принципам ООН и ОБСЕ.

Ранее Боррель сообщил, что ситуацию на Украине можно разрешить только военным путём. Верховный представитель ЕС по политике безопасности заявил, что Европе на выгоден проигрыш Украины в конфликте, поэтому ЕС будет продолжать снабжать эту страну оружием.

Это первый прецедент в истории Евросоюза: подобных заявлений не делалось ни касаемо ситуации в Югославии, ни в Ираке, ни в Афганистане.