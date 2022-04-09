Раскрыта цель демонизации России Западом

"Западные коллеги упорно демонизируют нашу страну. Цель - отвлечь внимание общественности от собственных нарушений обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, - отметил Антонов. - Это доказывает и тот факт, что США на протяжении более 20 лет блокируют работу над юридически обязывающим Протоколом к Конвенции с эффективным механизмом проверки. В ход идут инсинуации и о якобы готовящихся Россией операциях по применению химоружия на территории Украины".