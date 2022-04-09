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51 минуту назад

Антонов: Запад демонизирует Россию, чтобы отвлечь внимание от своих нарушений

ТАССиещё 1

Запад упорно демонизирует Россию, чтобы отвлечь внимание от собственных нарушений обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом говорится в статье посла РФ в США Анатолия Антонова для американского журнала Newsweek, текст которой опубликован в субботу в Telegram-канале российского диппредставительства.

Раскрыта цель демонизации России Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Западные коллеги упорно демонизируют нашу страну. Цель - отвлечь внимание общественности от собственных нарушений обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, - отметил Антонов. - Это доказывает и тот факт, что США на протяжении более 20 лет блокируют работу над юридически обязывающим Протоколом к Конвенции с эффективным механизмом проверки. В ход идут инсинуации и о якобы готовящихся Россией операциях по применению химоружия на территории Украины".

По его словам, подобные утверждения западных стран лживы и циничны. "На Западе не хотят вспоминать, как натовские страны без санкции Совета Безопасности ООН провели военную операцию против Югославии. Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре, - указал посол. - Похожая участь настигла позднее Ирак, Ливию и Сирию".

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В результате эти страны погрузились в гуманитарную катастрофу, понесли невероятные потери среди мирного населения, отметил дипломат. "Возникли очаги международного терроризма. Свои военные интервенции западные государства оправдывали неподтвержденными данными, - обратил внимание Антонов. - Чего только стоит пробирка с белым порошком, которую госсекретарь США демонстрировал всему миру, убеждая международное сообщество в наличии у Ирака оружия массового поражения".

Политика,Анатолий Антонов,Совбез ООН,
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