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17 часов назад

Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку

Lenta.ru

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о необходимости отправить в отставку главу дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля. Такой призыв чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Володин отреагировал на слова главы евродипломатии о спецоперации на Украине. «Эта война должна быть выиграна на поле боя», — заявил Боррель. Такое высказывание спикер Госдумы счел прямым призывом разрешить конфликт на Украине военным путем.

«Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг искать решение проблемы дипломатическим путём. (...) Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО», — написал Володин в своем канале.

Ранее 9 апреля спикер Госдумы также прокомментировал блокировку парламентского YouTube-канала «Дума ТВ» корпорацией Google. По его мнению, такой шаг компании является «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном» и сделан в рамках информационной войны против России.

Политика,Вячеслав Володин,НАТО,Google,ЕС,
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