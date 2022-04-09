Захарова ответила на пожелание Борреля о завершении конфликта на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала в своём Telegram-канале сообщение верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, пожелавшего разрешить ситуацию на Украине военным путем.

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«Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», - отметила она.

ТАСС пишет, что Жозеп Боррель в ходе визита на Украину впервые в истории Европейского союза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Об этом Боррель написал в серии твитов после окончания визита на Украину. Кроме того, он напомнил, что в прошлом месяце были выделены дополнительные €500 млн на закупки оружия для Киева.