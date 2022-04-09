Крымские татары призвали вернуть юг Украины в состав России

«Земли между Дунаем и Днепром, а также Приазовье, и после вхождения Крыма в состав Российской Империи, в границах Таврической губернии, всегда относились к полуострову и связаны были исключительно с Россией. Территории современной Одессы, Херсона и до Запорожья, и Мариуполя никогда в истории не входили в состав Украины», - напомнил он.