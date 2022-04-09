Крымские татары призвали вернуть юг Украины в состав России

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что земли, на которых располагаются современные Одесса, Херсон, а также территории вплоть до Запорожья и Мариуполя, никогда не принадлежали Украине и связаны были только с Россией. Об этом пишет РИА «Новости».
«Земли между Дунаем и Днепром, а также Приазовье, и после вхождения Крыма в состав Российской Империи, в границах Таврической губернии, всегда относились к полуострову и связаны были исключительно с Россией. Территории современной Одессы, Херсона и до Запорожья, и Мариуполя никогда в истории не входили в состав Украины», - напомнил он.
По его мнению, «советская власть отторгнула эти земли при формировании украинского государства».
Он отметил также, что на юге Украины преобладает так называемое «русско-культурное население». А также проживают более 75 тысяч крымских татар и родственных им народов.
«Крымские татары считают правильным, справедливым и исторически оправданным возвращение этих территорий в состав российского Крыма: либо в границах Крымского ханства, либо в границах Таврической губернии», - подчеркнул Умеров.
Эйваз Умеров попросил ранее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана воздействовать на Киев по вопросу о признании Крыма российским.