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24 минуты назад

Захарова считает, что «YouTube подписал себе приговор»

Илья Родин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что на видеосервис YouTube в России могут быть наложены ограничения. Она посоветовала российским пользователям переносить важный контент на другие платформы. Об этом пишет ТАСС.

Захарова: YouTube подписал себе приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», - посоветовала Захарова.

Агентство напоминает, что глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя блокировку на YouTube канала «Дума ТВ», отметил, что действия сервиса прямо ведут к его объявлению вне закона на территории РФ.

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Роскомнадзор ранее озвучил требования к YouTube, которые позволили бы сервису не попасть под российские санкции.

«Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет», - сообщили в ведомстве.

Политика,Андрей Клишас,Мария Захарова,МИД России,Роскомнадзор,Совет Федерации,
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