Захарова: YouTube подписал себе приговор

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что на видеосервис YouTube в России могут быть наложены ограничения. Она посоветовала российским пользователям переносить важный контент на другие платформы. Об этом пишет ТАСС.
«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», - посоветовала Захарова.
Агентство напоминает, что глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя блокировку на YouTube канала «Дума ТВ», отметил, что действия сервиса прямо ведут к его объявлению вне закона на территории РФ.
Роскомнадзор ранее озвучил требования к YouTube, которые позволили бы сервису не попасть под российские санкции.
«Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет», - сообщили в ведомстве.