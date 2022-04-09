Захарова: YouTube подписал себе приговор

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что на видеосервис YouTube в России могут быть наложены ограничения. Она посоветовала российским пользователям переносить важный контент на другие платформы. Об этом пишет ТАСС.

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«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», - посоветовала Захарова.

Агентство напоминает, что глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя блокировку на YouTube канала «Дума ТВ», отметил, что действия сервиса прямо ведут к его объявлению вне закона на территории РФ.

Роскомнадзор ранее озвучил требования к YouTube, которые позволили бы сервису не попасть под российские санкции.