В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
42 минуты назад

Что оставил Жириновский наследникам и на какую сумму

РИА "ФедералПресс"

Дом, в котором политик проживал более 20 лет, расположен на западе Москвы в элитном коттеджном поселке.

«Дом лидера ЛДПР значительно отличается от других. Он похож на высотный, но на крыше красуется башня. Площадь особняка составляет 1625 квадратных метров. По информации инсайдеров, оценивается он в 574 миллиона рублей», – отмечают в СМИ.

Однако в декларации о доходах значится только одна квартира. Правда, и она нешуточных размеров – 436 квадратных метров. Другой недвижимости у Владимира Жириновского не значится, хотя раньше он вносил в декларацию информацию о квартире, нескольких домах, двух гаражах, бассейне и земельных участках.

При этом в СМИ появилась информация, что помимо дома и квартиры бывший лидер ЛДПР владел еще как минимум 19 жилыми объектами. Их общая стоимость оценивается примерно в 2,7 миллиарда рублей, передает «Starhit».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на похоронах Жириновского разразился скандал. На прощание с политиком не пришли самые близкие родственники главы партии ЛДПР.

Политика,Видео,Владимир Жириновский,ЛДПР,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители