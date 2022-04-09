Что оставил Жириновский наследникам и на какую сумму

Дом, в котором политик проживал более 20 лет, расположен на западе Москвы в элитном коттеджном поселке.

«Дом лидера ЛДПР значительно отличается от других. Он похож на высотный, но на крыше красуется башня. Площадь особняка составляет 1625 квадратных метров. По информации инсайдеров, оценивается он в 574 миллиона рублей», – отмечают в СМИ.

Однако в декларации о доходах значится только одна квартира. Правда, и она нешуточных размеров – 436 квадратных метров. Другой недвижимости у Владимира Жириновского не значится, хотя раньше он вносил в декларацию информацию о квартире, нескольких домах, двух гаражах, бассейне и земельных участках.

При этом в СМИ появилась информация, что помимо дома и квартиры бывший лидер ЛДПР владел еще как минимум 19 жилыми объектами. Их общая стоимость оценивается примерно в 2,7 миллиарда рублей, передает «Starhit».