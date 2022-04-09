Посол России в США высказался о пытках российских солдат

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не намерена терпеть убийства мирных граждан и пытки российских военнопленных. Дипломата цитирует РИА Новости.

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Российский посол отметил, что назрела потребность в том, чтобы Вашингтон и союзники призвали Киев соблюдать международное гуманитарное право.

«Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат», — сказал Антонов.

Антонов также оценил цели военной операции России на Украине. Дипломат назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации Украины.