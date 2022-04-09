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28 минут назад

Антонов высказался о пытках российских солдат

Lenta.ruиещё 1

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не намерена терпеть убийства мирных граждан и пытки российских военнопленных. Дипломата цитирует РИА Новости.

Посол России в США высказался о пытках российских солдат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский посол отметил, что назрела потребность в том, чтобы Вашингтон и союзники призвали Киев соблюдать международное гуманитарное право.

«Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат», — сказал Антонов.

Антонов также оценил цели военной операции России на Украине. Дипломат назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации Украины.

Украину обвинили в нарушении Женевской конвенции из-за антироссийских фото

Ранее в украинской делегации призвали расследовать убийство раненых российских солдат. Россия призывала Украину соблюдать Женевскую конвенцию в отношении пленных.

Политика,Анатолий Антонов,
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