В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Посол России заявил о «дальнейшем кровопролитии» из-за поставок оружия Киеву

Lenta.ru

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки Западом оружия Киеву провоцируют дальнейшее кровопролитие. Его слова приводит издание Newsweek.

Посол России заявил о «дальнейшем кровопролитии» из-за поставок оружия Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие», — сказал Антонов.

Он отметил, что Россия предупреждает, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против Москвы. Антонов добавил, что они «могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации».

По словам посла, любые поставки оружия и военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для российских вооруженных сил.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна отправит Украине новую партию вооружений на 130 миллионов долларов. предоставить Киеву зенитные ракеты Starstreak. По его словам, Starstreak летят со скоростью, в три раза превышающей скорость звука. Помимо этого, Лондон отправит Украине 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы, способные зависать в небе в ожидании команды.

Посол России в США назвал причину спецоперации на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.

Политика,Борис Джонсон,Анатолий Антонов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
83
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители