Посол России в США назвал причину спецоперации на Украине

"Российская Федерация принимает необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения. Мы делаем все, чтобы сохранить нормальное функционирование предприятий критически важной инфраструктуры, обеспечить закон, порядок и безопасность людей. Удары наносятся только по военным целям и исключительно высокоточным оружием", - сказал он.