Нежелание киевского режима прекратить геноцид русских, выполнив свои обязательства по международным договоренностям, привело к специальной военной операции России на Украине, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в опубликованном в пятницу интервью американскому изданию Newsweek.
"Специальная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договоренностям", - сказал он.
Также Антонов добавил, что Россия делает все, чтобы не допустить гибели гражданских на Украине.
"Российская Федерация принимает необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения. Мы делаем все, чтобы сохранить нормальное функционирование предприятий критически важной инфраструктуры, обеспечить закон, порядок и безопасность людей. Удары наносятся только по военным целям и исключительно высокоточным оружием", - сказал он.
Поставки Западом оружия Киеву провоцируют дальнейшее кровопролитие, могут привести США и РФ на путь конфронтации.