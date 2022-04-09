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1 час назад

Антонов: спецоперация РФ стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских

ТАССиещё 1

Нежелание киевского режима прекратить геноцид русских, выполнив свои обязательства по международным договоренностям, привело к специальной военной операции России на Украине, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в опубликованном в пятницу интервью американскому изданию Newsweek.

Посол России в США назвал причину спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Специальная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договоренностям", - сказал он.

Также Антонов добавил, что Россия делает все, чтобы не допустить гибели гражданских на Украине.

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"Российская Федерация принимает необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения. Мы делаем все, чтобы сохранить нормальное функционирование предприятий критически важной инфраструктуры, обеспечить закон, порядок и безопасность людей. Удары наносятся только по военным целям и исключительно высокоточным оружием", - сказал он.

Поставки Западом оружия Киеву провоцируют дальнейшее кровопролитие, могут привести США и РФ на путь конфронтации.

Политика,Анатолий Антонов,
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