«Держали двери открытыми». Как Клинтон звал Россию в НАТО

42-й президент США Билл Клинтон заявил, что предлагал и Борису Ельцину, и Владимиру Путину членство России в НАТО. Соединенные Штаты никогда не пытались «игнорировать или изолировать» Россию, а сам политик встречался с российскими коллегами более 20 раз, подчеркнул он. При этом экс-президент США по-прежнему считает, что расширение альянса на восток, несмотря на активные протесты Москвы, было «верным решением».

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Бывший президент США Билл Клинтон (занимал этот пост с 1993-го по 2001 год. - прим. "Газеты.Ru") заявил, что "ясно давал понять" российским лидерам Борису Ельцину и Владимиру Путину, что дверь для возможного членства в НАТО "оставалась открытой для России".

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В своей колонке в журнале The Atlantic политик представил свое видение того, как развивались отношения между РФ и альянсом в 90-е годы, и подчеркнул, что Вашингтон никогда не пытался изолировать Москву.

"В общей сложности я встречался с Ельциным 18 раз и с Путиным пять раз - дважды, когда он был премьер-министром при Ельцине, и трижды за те 10 с лишним месяцев, когда наши президентские сроки совпадали. Это всего на три меньше, чем все встречи лидеров США и СССР с 1943 по 1991 год", - написал он.

Клинтон напомнил, что ближе к концу его второго срока, в 1999 году, в НАТО вошли Польша, Венгрия и Чехия, несмотря на попытки России этому противостоять. При последующих администрациях в альянс вступили еще 11 стран.

"Да, НАТО расширился, несмотря на возражения России, но это касалось не только отношений США с Россией", - отметил политик.

"В последнее время расширение НАТО подвергалось критике в некоторых кругах за то, что оно спровоцировало Россию и даже заложило основу для вторжения Владимира Путина на Украину. Расширение, безусловно, было последовательным решением, которое я продолжаю считать правильным", - подытожил бывший лидер США.

"Партнерство во имя мира", миротворцы и G8

По словам Клинтона, став президентом, он пообещал поддержать Ельцина в его усилиях по развитию российской экономики и содействовать формированию устойчивой демократии после распада Советского Союза, но также всячески выступал за расширение НАТО в восточном направлении.

"Меня беспокоил не возврат России к коммунизму, а возврат к ультранационализму, замене демократии и желания сотрудничать стремлением к империи, как у Петра Великого и Екатерины Великой" - написал политик.

Экс-президент добавил, что "сделал все, что мог", чтобы помочь России "сделать правильный выбор" и стать "великой демократией XXI века". Клинтон указал, что в 1994 году Россия стала первой страной, присоединившейся к программе "Партнерство во имя мира".

Кроме того, тогда же РФ, Украина, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, гарантирующий суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

В 1997 году был заключен Основополагающий акт Россия - НАТО, нацеленный на баланс интересов между сторонами и на разоружение, хотя и без отказа от политики сдерживания (договор был денонсирован стороной НАТО 25 февраля 2022 года. - прим. "Газеты.Ru").

Россия и альянс совместно участвовали в разного рода миротворческих операциях, в том числе в Боснии. США также поддержали вступление России в G7 и превращение клуба в G8, заключил политик.

"Внешне выглядела весьма сдержанно"

Ранее Владимир Путин рассказал, что во время одного из визитов Клинтона в 2000 году обсуждал возможность вступления РФ в НАТО.

"Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну, а может быть, посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО", - вспоминал президент.

Клинтон тогда ответил: "Ну, а что же, я не против". При этом, по словам российского лидера, реакция на его вопрос "внешне выглядела весьма сдержанно", а "вся американская делегация занервничала".

Позже президент также отмечал, что Россия в 90-е годы "все сделала, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом и США".

"Надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять ее, но нет, все наоборот: попытка дальнейшего развала", - подчеркивал он.