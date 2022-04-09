В Госдуму внесли проект о приостановке упрощенной выдачи виз с ЕС

Кабинет министров РФ внес в Госдуму законопроект, предусматривающий приостановку упрощенной выдачи виз для ряда категорий граждан ЕС, Исландии, Дании, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Госдумы.

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Как указано на сайте, к рассмотрению подготовлен проект федерального закона о приостановлении действия отдельных положений международных договоров России с ЕС, Исландии, Дании, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии об упрощении выдачи виз граждан этих государств.

В пояснительных документах к проекту отмечается, что инициатива подготовлена с целью ввести визовый режим для граждан указанных иностранных стран, владеющих дипломатическими паспортами. Также новый законопроект должен упразднить визовые преференции для членов официальных делегаций, региональных и национальных правительств и парламентов, верховных и конституционных судов и журналистов.