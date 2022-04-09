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45 минут назад

В Госдуму внесли проект о приостановке упрощенной выдачи виз с ЕС

Елена Прошина

Кабинет министров РФ внес в Госдуму законопроект, предусматривающий приостановку упрощенной выдачи виз для ряда категорий граждан ЕС, Исландии, Дании, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Госдумы.

В Госдуму внесли проект о приостановке упрощенной выдачи виз с ЕС
Фото: ТАССТАСС

Как указано на сайте, к рассмотрению подготовлен проект федерального закона о приостановлении действия отдельных положений международных договоров России с ЕС, Исландии, Дании, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии об упрощении выдачи виз граждан этих государств.

В пояснительных документах к проекту отмечается, что инициатива подготовлена с целью ввести визовый режим для граждан указанных иностранных стран, владеющих дипломатическими паспортами. Также новый законопроект должен упразднить визовые преференции для членов официальных делегаций, региональных и национальных правительств и парламентов, верховных и конституционных судов и журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин издал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», предусматривающий приостановление нормы, согласно которой владельцы дипломатических паспортов могли въезжать на территорию РФ без визы.

Политика,Владимир Путин,Госдума,ЕС,
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