Захарова сравнила ложь Запада о событиях в Буче и Мали

Запад использовал один и тот же «скоординированный массированный вброс лживой информации» о событиях в Буче и Мали для обвинения Москвы в причастности к военным преступлениям, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com MFA Russia / Globallookpress.com

По ее словам, в конце марта армия Мали провела успешную военную операцию, в результате которой было уничтожено более 200 исламистских боевиков. Захарова поздравила малийцев с этой победой в борьбе с террористической угрозой и напомнила, что она стала возможна после тщательно проведенной разведки. Представитель МИД отметила, что события произошли на фоне продолжающегося вывода из страны военнослужащих французской операции.

В этих условиях успех властей Мали не мог устроить отдельные западные страны и подконтрольные им СМИ, отметила Захарова. Из-за этого они начали нападать на малийских военных, которых безапелляционно обвинили в уничтожении не боевиков, а якобы мирных жителей, добавила она. «При этом упор делается на участии в "кровавой бойне" "российских наемников"», — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, медийный фон вокруг малийской деревни похож на другой случай — его можно сравнить с «пропагандисткой кампанией против Вооруженных сил России (ВС РФ) в связи с обвинениями в убийстве мирных жителей в украинском городе Буча». По ее мнению, это «скоординированный массированный вброс лживой информации».