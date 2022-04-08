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8 апреля

Захарова сравнила ложь Запада о событиях в Буче и Мали

Lenta.ru

Запад использовал один и тот же «скоординированный массированный вброс лживой информации» о событиях в Буче и Мали для обвинения Москвы в причастности к военным преступлениям, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова сравнила ложь Запада о событиях в Буче и Мали
Фото:  MFA Russia / Globallookpress.com MFA Russia / Globallookpress.com

По ее словам, в конце марта армия Мали провела успешную военную операцию, в результате которой было уничтожено более 200 исламистских боевиков. Захарова поздравила малийцев с этой победой в борьбе с террористической угрозой и напомнила, что она стала возможна после тщательно проведенной разведки. Представитель МИД отметила, что события произошли на фоне продолжающегося вывода из страны военнослужащих французской операции.

В этих условиях успех властей Мали не мог устроить отдельные западные страны и подконтрольные им СМИ, отметила Захарова. Из-за этого они начали нападать на малийских военных, которых безапелляционно обвинили в уничтожении не боевиков, а якобы мирных жителей, добавила она. «При этом упор делается на участии в "кровавой бойне" "российских наемников"», — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, медийный фон вокруг малийской деревни похож на другой случай — его можно сравнить с «пропагандисткой кампанией против Вооруженных сил России (ВС РФ) в связи с обвинениями в убийстве мирных жителей в украинском городе Буча». По ее мнению, это «скоординированный массированный вброс лживой информации».

3 апреля Россия запросила созвать заседание Совбеза ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов» в городе Буча.

Политика,Мария Захарова,Верховный суд,МИД России,Совбез ООН,
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