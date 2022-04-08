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8 апреля

В МИД России высказались об обстреле Краматорска

Lenta.ru

Министерство иностранных дел России высказалось об обстреле Краматорска. В ведомстве считают очевидной вину Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подчеркивают, что такие действия украинских силовиков обосновывают проведение российской спецоперации. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД.

В МИД России высказались об обстреле Краматорска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хладнокровно и цинично уничтожая гражданское население, Киев пытается переложить ответственность на российскую сторону, чтобы дискредитировать специальную военную операцию по защите ДНР и ЛHP. Доказательства вины ВСУ налицо — именно на их вооружении стоят и используются ракеты "Точка-У", обломки которой были найдены на месте трагедии», —заявили в ведомстве.

В МИД считают, что подобные бесчеловечные действия со стороны Киева подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Политика,МИД России,
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