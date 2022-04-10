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4 часа назад

«КП» обнаружила на сайте объявлений раритеты Жириновского

BFM.RUиещё 2

Россияне начали зарабатывать на Владимире Жириновском. Об этом пишет «Комсомольская правда». Журналисты газеты изучили сайты объявлений и обнаружили немало раритетов, связанных с политиком.

Одно из самых дорогих предложений — визитная карточка лидера ЛДПР с его автографом. Ее нынешний владелец просит 1 млн рублей. За такую же сумму продается жилет для стендовой стрельбы, которым пользовался Жириновский. Также среди предложений есть часы с изображением политика на циферблате. Цена — 400 тысяч рублей. А книги с автографом Жириновского россияне продают от 100 тысяч рублей и выше.

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Издание отмечает, что после похорон Владимира Жириновского не прошло и двух дней, как в Сети появились подобные объявления.

Политика,Видео,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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