Россияне начали зарабатывать на Владимире Жириновском. Об этом пишет «Комсомольская правда». Журналисты газеты изучили сайты объявлений и обнаружили немало раритетов, связанных с политиком.
Одно из самых дорогих предложений — визитная карточка лидера ЛДПР с его автографом. Ее нынешний владелец просит 1 млн рублей. За такую же сумму продается жилет для стендовой стрельбы, которым пользовался Жириновский. Также среди предложений есть часы с изображением политика на циферблате. Цена — 400 тысяч рублей. А книги с автографом Жириновского россияне продают от 100 тысяч рублей и выше.
Издание отмечает, что после похорон Владимира Жириновского не прошло и двух дней, как в Сети появились подобные объявления.