Одно из самых дорогих предложений — визитная карточка лидера ЛДПР с его автографом. Ее нынешний владелец просит 1 млн рублей. За такую же сумму продается жилет для стендовой стрельбы, которым пользовался Жириновский. Также среди предложений есть часы с изображением политика на циферблате. Цена — 400 тысяч рублей. А книги с автографом Жириновского россияне продают от 100 тысяч рублей и выше.