В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube

Матвейчев отметил, что пользователям платформы стоит быть готовыми к блокировкам контента в связи с новыми правилами платформы, согласно которым любая поддержка спецоперации на Украине будет являться причиной для запрета. «Они разослали инструкции о том, я имею в виду YouTube, корпорации Google принадлежащую, что любая поддержка российской специальной операции это для них предмет бана», — подчеркнул он.