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8 апреля

В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube

Lenta.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев оценил вероятность блокировки видеохостинга YouTube. Его слова передает РИА Новости.

В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас нет цели запретить YouTube», — заявил депутат в ходе круглого стола «Информационная война против России: технологии, реакция, результат».

Матвейчев отметил, что пользователям платформы стоит быть готовыми к блокировкам контента в связи с новыми правилами платформы, согласно которым любая поддержка спецоперации на Украине будет являться причиной для запрета. «Они разослали инструкции о том, я имею в виду YouTube, корпорации Google принадлежащую, что любая поддержка российской специальной операции это для них предмет бана», — подчеркнул он.

Политика,Олег Матвейчев,Google,Госдума,
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