Польша сообщила об ответных санкциях со стороны Москвы

Россия выдворяет польских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Польши. Об ответных санкциях России сообщил МИД Польши, передает РИА «Новости».

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Польские дипломаты должны покинуть Россию до 13 апреля.

В МИД РФ подтвердили, что Москва в качестве ответной меры на аналогичный шаг Варшавы высылает 45 польских дипломатов.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге объявлены «persona nоn grata». Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 13 апреля. Соответствующая нота вручена послу Польши в России», - говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее в пятницу, 8 апреля, посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в МИД России. Посол приехал в сопровождении охраны «вопреки обычной практике».

В конце марта польские власти обвинили 45 российских дипломатических работников в шпионаже и объявили их персонами нон грата. 28 марта российские дипломаты покинули Польшу.

Ранее о высылке российских дипломатов объявили Латвия, Литва, Эстония, Испания, Германия, Франция, Италия, Дания, Швеция, Словения, Португалия, Греция, Норвегия, Люксембург, Хорватия, Австрия, Черногория, Япония и Финляндия.