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8 апреля

Россия выдворит 45 польских дипломатов

Lenta.ru

Россия решила выдворить 45 польских дипломатов из Москвы. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, передает РИА Новости.

Россия выдворит 45 польских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия выдворяет 45 польских дипломатических и консульских сотрудников», — говорится в сообщении министерства. Уточняется, что по требованию российской стороны поляки должны покинуть Россию до 13 апреля.

8 апреля посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в МИД России. По информации РИА Новости, дипломат явился в сопровождении охраны и нескольких сотрудников польского диппредставительства.

23 марта правительство Польши приняло решение о высылке 45 российских дипломатов из страны. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки послу РФ Сергею Андрееву, его самого в списке не обнаружилось.

Политика,Сергей Андреев,МИД России,
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