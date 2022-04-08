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8 апреля

Финляндия вышлет двух российских дипломатов

РИА "ФедералПресс"иещё 4

«Одному сотруднику российского посольства было отказано в продлении визы. МИД проинформирует посла России», – говорится в сообщении. Кроме того, МИД РФ сообщает об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве в качестве ответной меры, передает ТАСС. «Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами двух дипломатов посольства России в Софии», – отмечается в распространенном сообщении министерства. Также, как сообщает МИД Польши, Россия ответной мерой выдворяет 45 польских дипломатов, пишет РИА «Новости». Ранее «ФедералПресс» писал о том, как первого секретаря посольства РФ в Софии объявили в Болгарии персоной нон грата. Болгарская сторона заявляет, что посол РФ занимался деятельностью, которая якобы несовместима с дипломатической работой. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин

Россия в качестве ответной меры высылает двух сотрудников посольства Болгарии в Москве
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Политика,МИД России,
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