Россия выслала сотрудников посольства Болгарии в Москве

Россия вышлет двух сотрудников болгарской дипмиссии из Москвы в ответ на подобные меры Софии, принятые ранее в марте. Об этом говорится на сайте российского МИД .

8 апреля временный поверенный в делах Болгарии Николай Трифонов был вызвал в МИД России, где ему и объявили о таком решении. Дипломату вручили ноту об объявлении двух сотрудников болгарского диппредставительства персонами нон грата.