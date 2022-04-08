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8 апреля

Россия выслала сотрудников посольства Болгарии в Москве

Lenta.ru

Россия вышлет двух сотрудников болгарской дипмиссии из Москвы в ответ на подобные меры Софии, принятые ранее в марте. Об этом говорится на сайте российского МИД.

Россия выслала сотрудников посольства Болгарии в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

8 апреля временный поверенный в делах Болгарии Николай Трифонов был вызвал в МИД России, где ему и объявили о таком решении. Дипломату вручили ноту об объявлении двух сотрудников болгарского диппредставительства персонами нон грата.

«Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona nоn grata" двоих дипломатов Посольства России в Софии», — считают в Москве.

Политика,МИД России,
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