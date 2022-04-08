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8 апреля

Посол Польши прибыл в МИД РФ под охраной

Мария Иванова

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский днем 8 апреля прибыл в МИД России. Как сообщает РИА Новости, дипломат приехал в министерство в сопровождении охраны.

Посол Польши прибыл в МИД РФ под охраной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство отмечает, что охранники встали у входа в здание «вопреки обычной практике».

Краевского вызвали в МИД РФ после решения Польши выслать 45 российских дипломатов.

Ранее Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция и Италия - 30, Швеция - трех.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что речь идет о сотрудниках посольств, которые «каждый день работали против свободы и сплоченности немецкого общества».

Франция объяснила высылку дипломатов деятельностью, которая «противоречит интересам безопасности» страны, глава МИД Швеции Анн Линде - «незаконной разведывательной деятельностью». В то же время Линде заявила, что Швеция заинтересована в сохранении дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге.

Литва и Латвия решили понизить статус дипломатических представительств, высылать послов России и отозвать своих послов из РФ.

Политика,Анналена Бербок,МИД России,
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