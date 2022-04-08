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8 апреля

Лавров заявил о требовании Москвы выполнить все стоящие перед Киевом задачи

Деловая газета "Взгляд"

Переговоры России и Украины идут непросто, Москва будет добиваться, чтобы все задачи переговорного процесса были выполнены, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров раскрыл ход переговоров Москвы и Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они идут непросто, но мы будем добиваться, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись», - передает слова министра РИА «Новости».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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