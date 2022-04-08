Лавров раскрыл ход переговоров Москвы и Киева

Переговоры России и Украины идут непросто, Москва будет добиваться, чтобы все задачи переговорного процесса были выполнены, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Они идут непросто, но мы будем добиваться, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись», - передает слова министра РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.