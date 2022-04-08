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8 апреля

Лавров заявил, что переговоры между РФ и Украиной идут непросто

ТАССиещё 4

Переговоры между РФ и Украиной идут непросто, но Москва будет добиваться выполнения всех задач. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Лавров заявил, что переговоры между РФ и Украиной идут непросто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поделился с моим коллегой и другом, как развиваются переговорные контакты между российской и украинской делегациями. Они идут непросто, но мы будем добиваться того, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись", - сказал он.

Запад в русофобском угаре отменил механизм сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сказал Лавров.

Политика,Сергей Лавров,
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