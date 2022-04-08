Песков объяснил ранний приезд Путина на прощание с Жириновским

Президент России Владимир Путин приехал раньше официального начала церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, чтобы не создавать сложностей для пришедших в Колонный зал Дома союзов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лидер ЛДПР был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания парламента сообщил о его смерти, после чего депутаты почтили память политика минутой молчания.

Отпевание Владимира Жириновского прошло сегодня в храме Христа Спасителя. Церемония прощания началась в 11.00 в Колонном зале Дома союзов. До ее начала на улице выстроилась очередь из сотен человек, пришедших проститься с лидером ЛДПР.

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин специально приехал на гражданскую панихиду до ее официального начала.

«Дело в том, что фактически Путин начал эту церемонию прощания, он был первый, кто принял в ней участие. После этого уже пошла длинная очередь. Это сделано специально, чтобы не прерывать очередь, не прерывать проход людей, которые хотели проститься. Он просто приехал пораньше», - уточнил Песков.